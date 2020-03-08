Делегация «Оппозиционной платформы – За жизнь» встретилась в Москве с руководством и депутатами Госдумы

10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.



Так, депутаты Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова провели встречу со своими российскими коллегами – депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

В частности, в переговорах приняли участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, а также депутаты Николай Рыжак и Вадим Деньгин.

Кроме того, свою поддержку и солидарность с мирными инициативами партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» пришли выразить глава фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов и глава фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Геннадий Зюганов, первые заместители председателя Госдумы Иван Мельников и Александр Жуков.

Парламентарии Украины и России обсудили тему мирного урегулирования конфликта на Донбассе и выполнения Минских соглашений, безальтернативность которых признана во всем мире.

На брифинге, посвященном итогам встречи, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», глава украинской делегации Виктор Медведчук поблагодарил российских коллег за то, что они нашли время для переговоров. «Несмотря на то что сегодня в этих стенах решались исторические события с участием депутатов и руководства Госдумы, они нашли время, чтобы обсудить вопросы, связанные с реализацией Минских соглашений. Для того чтобы продвинуть вопрос, связанный с установлением мира в Украине», – отметил Медведчук.

Украинский парламентарий рассказал, что в Украине очень сложная ситуация, которая, к сожалению, продолжается и при новой власти. Поэтому украинская оппозиционная сила занимается реализацией одного из серьезнейших шагов, который именуется «Парламентское измерение "нормандского формата"», подчеркнул он.

Виктор Медведчук добавил: «Так назвал это измерение и этот проект межпарламентских связей президент РФ Владимир Владимирович Путин в декабре на встрече, когда мы проинформировали его о создании межфракционного депутатского объединения в стенах Верховной Рады Украины и предложили встречи парламентариев Украины, России, Франции, Германии».

По мнению украинского политика, главы государств, принимающие активное участие в «нормандском формате», могут оказать содействие в первую очередь депутатам Верховной Рады Украины, чтобы реализовать Минские соглашения, основная часть и базис которых заключаются в принятии ряда законов, касающихся особого статуса, амнистии, выборов и изменений в Конституцию.

Виктор Медведчук также рассказал, что «следующая встреча должна быть встречей четырех делегаций парламентов – Украины, России, Германии, Франции». «Мы наметили также решения, связанные с созданием рабочей группы по подготовке и процедурным вопросам и подготовке программы и повестки деятельности, которая будет направлена и может способствовать реализации Минских соглашений, а значит, установлению мира на Донбассе, установлению мира в Украине», – резюмировал Виктор Медведчук.

В свою очередь председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал миротворческие инициативы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Без диалога нет доверия, без доверия нет развития», – заявил он. Вячеслав Володин также подчеркнул, что в рамках встречи стороны договорились о конкретных шагах, которые будут объединять, а не раскалывать. «Нам сегодня необходимо, чтобы наши коллеги из Франции, Германии присоединились к процессу, который запущен украинской стороной. Наш президент поддержал его, и сегодня мы обсуждаем вопросы, которые призваны объединить наши усилия для того, чтобы именно через парламентское измерение, через вопросы законотворчества мы вышли на реализацию Минских соглашений», – подытожил председатель Госдумы РФ.

Украинские и российские законодатели пришли к выводу, что необходимо развивать украинско-российское сотрудничество в интересах обеих стран.

Как известно, 12 ноября 2019 года в Верховной Раде было создано межфракционное депутатское объединение «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция», которое возглавил Виктор Медведчук.

Этой идее – подключить парламенты Украины, России, Франции и Германии к мирному урегулированию на Донбассе – дал высокую оценку президент РФ Владимир Путин 20 декабря прошлого года, а уже 24 декабря состоялась встреча Виктора Медведчука и председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Напомним, 23 января 2020 года Виктор Медведчук провел презентацию «Парламентского измерения "нормандского формата"» в Сенате Франции для депутатов обеих палат французского парламента.

А 28 января 2020 года в Берлине, представляя эту инициативу, Виктор Медведчук провел ряд встреч с депутатами, представляющими крупнейшие фракции Бундестага: социал-демократами, христианскими демократами и «Альтернативой для Германии».



