Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что свое общение на русском языке в повседневной жизни считает принципиальной позицией, но признал, что вынужден использовать украинский по причине служебной необходимости.



"Я человек, который в жизни общается чаще на русском языке, во время эфиров [ранее] использовал русский. Это была принципиальная позиция, потому что меня не надо защищать, у меня все хорошо в моем государстве. Но параллельно с этим [мной] было сказано - пока я не буду занимать какую-то должность, которая обяжет меня использовать украинский язык", - пояснил Разумков свое отношение к языку во вторник в эфире телеканала "112 Украина".

Он подчеркнул, что сейчас чаще использует украинский язык, так как "глава Верховной рады 24 часа в сутки исполняет свои обязанности". "Поэтому в принципе во время эфиров, когда мне задают вопрос на русском, то я стараюсь отвечать по-русски, но в целом, выполняя свои служебные обязанности, я разговариваю на украинском языке", - признал спикер Рады.

На Украине 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком на Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.