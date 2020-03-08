В Совете безопасности и обороны Украины начали называть вещи своими именами. Боевые действия на Донбассе - внутренним конфликтом

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом.

Интервью Сивохо телеканалу «Наш» опубликовано на YouTube.

Сивохо спросили о перспективах вступления Украины в НАТО. Он ответил, что в этом направлении ничего не происходит, и это «видно невооруженным взглядом».

«Да, есть стремление, да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит, — сказал Сивохо. — В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия. Что делать?»

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены центральной власти на Украине в результате антиправительственных выступлений, известных как Евромайдан. Киев пытался вернуть Донбасс силой.

Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий, украинские СМИ часто называют вооруженные формирования самопровозглашенных республик Донбасса российскими войсками. Кремль отвергает обвинения.