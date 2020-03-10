Госдеп США раскритиковал Украину за безнаказанность власти в своём ежегодном докладе

Госдепартамент США выпустил доклад о соблюдении прав человека в мире в 2019 году.

Он опубликован на сайте ведомства.

Среди проблем Госдеп выделил «убийства и казни без суда и следствия», злоупотребления в отношении задержанных со стороны правоохранительных органов и тяжелые условия содержания в тюрьмах. В документе также утверждается, что власти Украины не смогли остановить безнаказанность в органах власти. Среди проблем в стране в области прав человека называется насилие в отношении журналистов, цензура и «произвольные задержания и аресты».