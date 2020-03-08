На пятницу планируется арест Порошенко

В пятницу, 13 марта, Государственное бюро расследований вызвало Петра Порошенко на очередной допрос. Ему могут вручить подозрение.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на свои источники

"По данным наших источников, следователь намерен вручить Порошенко подозрение по одному из уголовных дел и будет требовать арестовать экс-президента", - говорится в сообщении.

Источники "Страны" близкие к ГБР не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Однако указали, что по действующему законодательству подозрение нардепам должен подписывать генпрокурор. "Если и.о. генпрокурора Чумак возьмет на себя смелость подписать подозрение Порошенко, то это возможно", - говорит источник "Страны".

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