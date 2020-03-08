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Политика Сегодня, 09:3735
На пятницу планируется арест Порошенко

В пятницу, 13 марта, Государственное бюро расследований вызвало Петра Порошенко на очередной допрос. Ему могут вручить подозрение.

 

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на свои источники
"По данным наших источников, следователь намерен вручить Порошенко подозрение по одному из уголовных дел и будет требовать арестовать экс-президента", - говорится в сообщении.
Источники "Страны" близкие к ГБР не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Однако указали, что по действующему законодательству подозрение нардепам должен подписывать генпрокурор. "Если и.о. генпрокурора Чумак возьмет на себя смелость подписать подозрение Порошенко, то это возможно", - говорит источник "Страны".

 

Напомним что конкретно «шьют» Порошенко и сколько лет он за это получит

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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