Изменить Налоговый кодекс в рамках реформирования СБУ предлагает Зеленский

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде принять законопроект №3197 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Проект закона, в частности, разработан с целью усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

Этим законопроектом предлагается изменение в положение Налогового кодекса Украины, направленное на урегулирование вопроса начисления, удержания и уплаты (перечисления) в бюджет налога на доходы сотрудников СБУ после проведения реформирования.

Законопроектом предусматривается внесение изменения в пункт 168.5 статьи 168 Налогового кодекса Украины о начислении, удержании и уплате (перечислении) в бюджет налога на доходы сотрудников Службы безопасности Украины.