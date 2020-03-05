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Политика Сегодня, 13:0866
Уголовная ответственность грозит за невыполнение постановления о карантине

Таким образом врач прокомментировал незакрытие школ на карантин в Харькове.

 

В Министерстве здравоохранения предупредили, что за невыполнение постановления о карантине из-за коронавируса грозит уголовная ответственность. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
"Министерства и органы исполнительной власти будут отчитываться ежедневно Минздраву о состоянии выполнения постановления о карантине. А Минздрав будет передавать эту информацию Кабмину. Мы вместе с информацией будем предоставлять предложения как реагировать на тех, кто не выполняет постановления Кабмина... это 100% будет административная и уголовная ответственность", - отметил Ляшко.
Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес уточнил, к каким превентивным мерам прибегнет город в рамках карантина в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что школы закрывать не будут.
Как писало РБК-Украина ранее, в среду Кабинет министров ввел карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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