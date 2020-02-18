Из-за незакрытых школ и детсадов против мэра Харькова возбудили уголовное дело

Прокуратура Харьковской области начала уголовное производство в связи с тем, что в четверг в детских садах и школах в областном центре не ввели карантин из-за коронавируса.



"Прокуратурой Харьковской области внесены ведомости в ЕРДР по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями (ч.1 ст. 325 ККУ) в отношении должностных лиц Харьковского городского совета. Начато досудебное расследование".

Детали: Расследовать уголовное производство будут органы полиции, прокуратура - осуществлять процессуальное руководство.

Вместе с тем, в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что карантин в городских школьных и дошкольных учреждениях введут с пятницы и продлится до 3 апреля.