 

Горбачёв считает Зеленского не вполне адекватным из-за его обвинения СССР в развязывании Второй Мировой войны

Политика Вчера, 21:2179
Горбачёв считает Зеленского не вполне адекватным из-за его обвинения СССР в развязывании Второй Мировой войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал «крайне странным» и «просто поразительным» высказывание президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего СССР в развязывании Второй мировой войны. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 31 января.


«Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом», — сказал Горбачев.
Он добавил, что лучшим ответом украинскому лидеру накануне Дня Победы будет воздаяние тем, кто «вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы». «У нас есть, что сказать», — заключил Горбачев.
27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с гитлеровской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.
Выступление Зеленского раскритиковали российские политики. Так, сенатор Алексей Пушков обвинил его в пересечении всех мыслимых и немыслимых границ подлости. Депутат Думы Наталья Поклонская напомнила украинскому лидеру о деде-фронтовике, перед которым ему должно быть стыдно. Ее коллега Руслан Бальбек заявил, что президент плюнул в лицо оставшимся ветеранам. В Кремле сообщили, что уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в свою очередь пришел к выводу, что Зеленский стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.

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Теги: news, новости, Украина, Горбачев, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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