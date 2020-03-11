Горбачёв считает Зеленского не вполне адекватным из-за его обвинения СССР в развязывании Второй Мировой войны

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал «крайне странным» и «просто поразительным» высказывание президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего СССР в развязывании Второй мировой войны. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 31 января.



«Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом», — сказал Горбачев.

Он добавил, что лучшим ответом украинскому лидеру накануне Дня Победы будет воздаяние тем, кто «вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы». «У нас есть, что сказать», — заключил Горбачев.

27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с гитлеровской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Выступление Зеленского раскритиковали российские политики. Так, сенатор Алексей Пушков обвинил его в пересечении всех мыслимых и немыслимых границ подлости. Депутат Думы Наталья Поклонская напомнила украинскому лидеру о деде-фронтовике, перед которым ему должно быть стыдно. Ее коллега Руслан Бальбек заявил, что президент плюнул в лицо оставшимся ветеранам. В Кремле сообщили, что уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в свою очередь пришел к выводу, что Зеленский стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.