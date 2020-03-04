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Политика Сегодня, 12:2461
Проведение внеочередного заседания Рады анонсировал Разумков

"Скорее всего будет внеочередное заседание, которое будет связано с неотложными действиями и другими вызовами, которые также появляются", - заявил глава ВР.


Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.
При этом он не уточнил дату проведения.
"Я думаю на следующей неделе. Я думаю, такое решение может быть принято тремя способами: подписи 150 депутатов, по обращению президента, по решению согласительного совета. Надо сформировать повестку дня. Там должен быть исключительный перечень вопросов. На это еще нужно некоторое время. Надеюсь, что до среды следующей недели мы сможем провести такое заседание", - сообщил Разумков.
Напомним, министр здравоохранения уже обратился с вопросом по поводу созыва внеочередного заседания Верховной рады для принятия законопроекта о приоритетной растаможке товаров, которые необходимы для борьбы с короновирусом.
Как писало РБК-Украина ранее, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на внеочередном заседании Рады должен быть решен вопрос пополнения госрезерва средствами защиты от короновируса.

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Теги: news, новости, Украина, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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