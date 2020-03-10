Беглого Порошенко обнаружили на юге Испании

Ранее мы сообщали, что экс-президент Порошенко, узнав о своём возможном аресте, бежал из Украины. Адвокаты Петра Порошенко сообщили ГБР, что их подзащитный находится за границей.

Так и произошло - экс-президент на допрос сегодня не пришел, поскольку узнал, что его должны сегодня арестовать.

Однако стало известно, что он вылетел 8 марта во Франкфурт. А из Франкфуртского аэропорта, очевидно запутывая следы, он с пересадкой перелетел в Испанию.

Как оказалось, конечный пункт назначения беглого экс-президента это маленький городок Аталайя Исдабе на юге Испании.

Напомним, что узнав про свой возможный арест, Порошенко бежал из Украины в неизвестном направлении.

Там, в усадьбе на берегу Средиземного моря и прячется Порошенко. Его вилла – двухэтажный дом с черепичной крышей и бассейном на заднем дворе.

Дом окружен забором в полтора человеческих роста с трех сторон.

Четвертая "стена" – невысокая, заросшая кустами алоэ в двух метрах от моря.

Особняк сделан в стиле испанского возрождения ограждает белый кованый забор с узором.

Окна зашторены занавесками. Территория убрана, газон ухожен, внутри прибирают. На заборе расположены камеры видеонаблюдения и предупреждающие таблички о том, что ведется видеофиксация.

Задний двор устлан аккуратно стриженным газоном. Там установлены два элемента садового декора. Первый – каменная глыба с отверстием посредине, напоминающая амулетный камень куриный бог.

Веранду второго этажа также украшают вазоны с цветущими цветами. Окна занавешены. На первом этаже видна комната для занятий спортом. Несколько тренажеров, в том числе велотренажер.







