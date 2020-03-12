Против Вакарчука возбудили уголовное дело по неуплате налогов

На Украине возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы партии «Голос» Святослава Вакарчука.

В отношении Вакарчука проведут расследование о возможном сокрытии им гонораров от концертной деятельности группы «Океан Эльзы». Как пишет издание, дело возбудили по заявлению юриста Андрея Портнова. О начале уголовного производства говорится в выписке из Единого реестра досудебных расследований.

В документе сказано о маскировке доходов при проведении операций и совершении сделок под видом «выплаты гонорара артисту». Предположительно, таким образом Вакарчук получил 12,9 миллиона гривен (35,8 миллиона рублей).

Сам Портнов сообщил в Facebook, что будут расследоваться обстоятельства получения Вакарчуком средств «от швейцарской компании якобы за концерты прошлых лет». Также следствие проверит его транзакции на счета офшора из Британских Виргинских островов, написал юрист.

Об этом сообщает «Страна.ua».

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