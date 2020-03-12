Вакарчук «отморозился» комментируя уголовное дело против себя

Святослав Вакарчук впервые прокомментировал уголовное дело против него, открытое по заявлению юриста Андрея Портнова.

Дело касается сокрытия гонораров от концертной деятельности группы "Океан Эльзы".

Комментарий опубликован в Telegram-канале "Pavlovsky News".

Певец и нардеп пообщался с журналистом после акции под названием "Не допустим Минского предательства", проведенной под Офисом президента на улице Банковой партией "Голос".

"Я не слышал про дело. Я плачу налоги и не комментирую провокации", - коротко сказал Вакарчук.