 

Решение об экстренной эвакуации украинцев из Италии принял Кабмин

Политика Сегодня, 15:1864
Решение об экстренной эвакуации украинцев из Италии принял Кабмин

Эвакуация украинских граждан планируется в ближайшее время.

 

Правительство Украины на внеочередном заседании Кабинетам министров приняло решение об экстренной эвакуации украинцев из Италии из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, Министерство иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - сообщили в правительстве.


Также Кабмин обсудил процедуру вывоза украинских граждан.
"Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию. Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы", - говорится в сообщении. Сообщает РБК-Украина.

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Теги: news, новости, Украина, Италия, коронавирус, эвакуация, 7dniv, 7dnivinfo  
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