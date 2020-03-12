Решение об экстренной эвакуации украинцев из Италии принял Кабмин

Эвакуация украинских граждан планируется в ближайшее время.

Правительство Украины на внеочередном заседании Кабинетам министров приняло решение об экстренной эвакуации украинцев из Италии из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство поручило Министерству инфраструктуры совместно с Минздравом, Министерство иностранных дел и Министерством внутренних дел обеспечить неотложную эвакуацию граждан Украины из зоны вспышки острой респираторной болезни COVID-19 в Итальянской Республике", - сообщили в правительстве.



Также Кабмин обсудил процедуру вывоза украинских граждан.

"Государственная таможенная служба должна будет оперативно оформить груз членов экипажа и пассажиров самолета, который будет осуществлять эвакуацию. Государственная пограничная служба должна обеспечить первоочередное осуществление контроля во время пересечения государственной границы", - говорится в сообщении. Сообщает РБК-Украина.