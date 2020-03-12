Кабмин запретил въезд иностранцам и закрыл авиасообщение

Кабинет министров на внеочередном заседании правительства принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19. Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующее решение было принято 14 марта во исполнение решений Совета национальной безопасности и обороны.

В частности, документом предусмотрено:

временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан);

временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 по 3 апреля пересечения государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Также Министерству иностранных дел поручено проинформировать дипломатических представителей иностранных государств об указанных ограничениях.