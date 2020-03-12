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Политика Сегодня, 17:0846
Коронавирусом заразился Украинский дипломат

Как отметили в пресс-службе, из-за заражения сотрудника зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю с воскресенья, 15 марта, до пятницы, 20 марта 2020 года включительно, переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

 

Украинский дипломат в одной из стран мира заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить способную сеть помощи украинцам по всему миру", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Особая форма работы предусматривает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией, сообщили в пресс-службе МИД.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, МИД, 7dniv, 7dnivinfo  
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