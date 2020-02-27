В действие решение СНБО о закрытии границы ввел Зеленский

Согласно решению СНБО, Украина закрывает на две недели государственную границу на въезд для иностранцев. Закрытие границы начинается с 16 марта.

Кроме этого будут закрыты контрольные пункты на линии разграничения с временно оккупированными территориями. Также с 17 марта на две недели будет закрыт пропуск через границу для регулярного пассажирского сообщения.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о закрытии границы в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина.