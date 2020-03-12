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Политика Сегодня, 08:0937
Порошенко вернулся из охваченной коронавирусом Испании на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся из охваченной коронавирусом Испании, где он проходил курс лечения, на Украину. 

 

Политик прибыл в аэропорт Борисполь. Не ответив на вопросы журналистов, он сел за руль автомобиля и уехал в сопровождении охранников. Вместе с Порошенко прилетели и трое его детей: Михаил, Евгения и Александра. Отмечается, что все они были в масках.
Порошенко покинул Украину после получения очередного вызова на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). По какому из 16 уголовных дел, в которых фигурирует политик, должен был состояться допрос, не уточнялось. За несколько дней до этого Верховная Рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку, который отказывал в переводе Порошенко из статуса свидетеля в статус подозреваемого.


Уголовные дела, в которых фигурирует экс-президент Украины, возбуждены по фактам госизмены, легализации преступных доходов через офшоры, вмешательства в судебную деятельность, отмывания украденных у армии денег и попытки свержения конституционного строя. Последнее касается инцидента в Керченском проливе с задержанием украинских кораблей.

Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, Коронавирус, Испания, 7dniv, 7dnivinfo  
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