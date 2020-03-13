Cоздать правительство ЧП из-за пандемии коронавируса предлагают в Израиле

В частности, глава правительства предложил лидеру партии "Кахоль-лаван" Бени Ганцу два варианта управления страной в период эпидемии коронавируса: создать на полгода национальное правительство чрезвычайного положения или сформировать постоянное правительство национального единства с ротацией, при которой он будет премьер-министром первые два года, а Ганц - следующие два года. Премьер послал Ганцу письмо, однако тот ответил на обращение уклончиво.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предлагает создание национального правительства чрезвычайного положения ввиду пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание "Новости Израиля".

"Нетаньяху, не пытайся всех обмануть за счет избирателей. Тот, кто хочет единства, не добивается переноса суда в час ночи, и посылает переговорную группу на встречу, а не публикует "план единства-ЧП" в прессе", - приводит издание ответ лидера партии "Кахоль-лаван".

В частности, речь идет о сегодняшнем решении окружного суда Иерусалима, который объявил о переносе начала судебного процесса над главой правительства Израиля на 24 мая.

"Ввиду развития ситуации с эпидемией коронавируса, принятых в связи с этим мер и объявленным ЧП в судах, мы решили отменить назначенные слушания", - указано в решении судей.



При этом новое заседание назначено на 15:00 24 мая.

Подчеркнем также, сегодня представители партий, избранных в Кнессет 23-го созыва, встретятся с президентом государства Реувеном Ривлиным и сообщат ему, кому рекомендуют поручить формирование коалиции.

Указано, что Ривлин побеседует с представителями всех партий за один день.

Ожидается, что президент Израиля будет настаивать на начале переговоров между крупнейшими партиями о создании экстренного правительства на фоне эпидемии коронавируса. Одной из рассматриваемых моделей является создание временного Кабмина, который утвердит госбюджет и примет необходимые законодательные акты в условиях чрезвычайной ситуации.

Стоит добавить, что в воскресенье по окончании консультаций Ривлин обратится к нации и объявит о своем решении.