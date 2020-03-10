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Политика Сегодня, 18:020
Анализы на коронавирус сдал Нетаньяху

Подчеркивается, что ни у одного из прошедших проверку до проведения теста не было никаких симптомов заболевания.

 

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение сдали анализы на коронавирус. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу израильского премьер-министра.
"В соответствии с указаниями заместителя генерального директора по вопросам безопасности и ЧС в министерстве главы правительства были проведены анализы на наличие коронавируса у непосредственного окружения премьер-министра, а также самого премьер-министра", - отметили в пресс-службе.

 

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на выявление коронавируса вечером 13 марта. Он отмечал, что результаты теста должны быть через день-два. Президент США отметил, что у него нет симптомов заболевания и его температура не повышена.
При этом, по словам личного врача Трампа Шона Конли, тест главы Белого дома на коронавирус показал отрицательный результат.

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Теги: news, Новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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