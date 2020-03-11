Ужесточить ограничения на время карантина призвал глава Минздрава

По его словам, необходимо закрыть заведения общественного питания и торгово-развлекательные центры. В свою очередь, должны продолжить работать только аптеки и продуктовые магазины.

"Необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - заявил Емец.

При этом министр добавил, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации.

"Обрабатывать необходимо только в ургентных случаях. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией", - заявил он.

Кроме этого, министр сообщил, что Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав оперативного штаба, чтобы в Украине смогли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые ставит эпидемия.