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Политика Сегодня, 13:5643
Дискриминирующий закон о среднем образовании, подписанный президентом, должен быть отменен Конституционным Судом

Подпись президента Украины под законом «О полном общем среднем образовании», который вводит дискриминационную по отношению к русскоязычным гражданам норму о языке образования, – это предательство интересов, надежд и чаяний миллионов украинцев, которые во втором туре голосовали за Владимира Зеленского. Это еще одно подтверждение того, что между политикой Порошенко и Зеленского нет никакой разницы.

 

Зеленский, который, обращаясь к Порошенко, ровно год назад пафосно заявлял: «Прошу вас уважать народ. И если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски – отцепитесь. Отстаньте от них. На законном основании дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну...» – нарушил свое обещание. И предал миллионы русскоязычных граждан, проголосовавших за него на президентских выборах.

 

Разделяя украинцев на несколько сортов (в зависимости от того, на каком языке они говорят), разделяя страну, Зеленский продолжает идти на поводу у радикалов.

Цинизм высшей пробы: руководствуясь желением угодить ура-патриотическому меньшинству, «президент большинства» подписал закон, который нарушает статьи 10, 11, 22, 24, 53 Конституции Украины и который уже раскритиковала Венецианская комиссия, порекомендовав пересмотреть положения, предусматривающие «дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС».  

Мы обратимся в Конституционный Суд с требованием отменить этот позорный националистический закон. Мы стояли и будем стоять на защите прав и свобод граждан Украины, в том числе права говорить и обучаться на родном языке.

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Теги: news, новости, Украина, ОПЗЖ, Медведчук, 7dniv, 7dnivinfo  
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