Из-за пандемии коронавируса изменят график работы Рады

Предлагается предусмотреть, что до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах, а не в сессионном зале.

График работы Верховной рады Украины будет изменен из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает РБК-Украина.

"Будет предложено изменить график работы ВРУ. ВР не закрывается, а продолжает работать. Однако мы изменим очередность пленарных и комитетских недель. До 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах. Я разговаривал с коллегами из разных фракций, все это предложение поддержат", - заявил Разумков.