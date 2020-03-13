Срочное заседание при участии Кабмина по карантинным мерам созвал Зеленский

В Офисе президента сейчас проходит заседание с представителями Кабинета министров относительно мер по противодействию пандемии коронавируса в Украине.

Так, собеседник подтвердил, что заседание касается распространения коронавируса.

"Сегодня в Офисе президента весь Кабинет министров", - сообщил источник.

Отметим, представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан заявил, что в ближайшие дни Кабинет министров может принять другие решения по противодействию коронавируса.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.