 

Вопрос об отсрочке декларирования, Рада завтра рассмотрит

Политика Сегодня, 14:2523
Вопрос об отсрочке декларирования, Рада завтра рассмотрит

По словам главы комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниила Гетманцева, законопроект будет доработан в комитете.

 

На внеочередном заседании парламента могут рассмотреть вопрос об отсрочке декларирования в связи с пандемией коронавируса.
"Рассмотрите этот законопроект. Учтите в этом законопроекте вопрос, который был указан, по поводу отсрочки деклараций до 01.06.2020 года в связи с тем, что часть учреждений и организаций будут работать в нештатном режиме. Мы этот вопрос включаем в повестку дня завтра, а дальше если он не будет подготовлен - мы его не будем рассматривать", - заявил спикер ВР.

 

По словам главы Рады, говорится о представлении деклараций всеми чиновниками.
"Давайте не забывать, что декларирование - это для всех чиновников. Уважаемые коллеги, рассмотрите возможность отсрочки предоставления деклараций. Это же не отмена, это отсрочка. Рассмотрите изменения, чтобы продлить срок представления деклараций", - добавил Разумков.
Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

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