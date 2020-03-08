Триллион на спасение развивающихся стран от кризиса выделит МВФ

Как отмечается в заявлении, в качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе.

На эти нужды могут быть выделены 50 млрд долларов развивающимся странам. До 10 млрд долларов могут быть предоставлены членам с низким доходом через льготные механизмы финансирования, которые имеют нулевые процентные ставки.

Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс на 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

На сегодняшний день фонд уже имеет 40 действующих соглашений с общими обязательствами в размере около 200 млрд долларов. Еще 20 стран проявили интерес к финансированию, помощь которым может понадобиться в ближайшие дни.

Таким образом, МВФ может поддержать свои 189 стран-членов и продемонстрировать ценность международного сотрудничества. "Только благодаря обмену, координации и сотрудничеству мы сможем стабилизировать мировую экономику и вернуть ее к полноценному здоровью", - добавила Георгиева.

Глава МВФ напомнила, что по данным Института международных финансов с начала кризиса инвесторы вывели с развивающихся рынков почти 42 мрд долларов, что является самым большым оттоком, который когда-либо регистрировался.