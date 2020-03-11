В Украину экстрадировали Левина

Так, источник утверждает, что самолет с подозреваемым уже прилетел в Украину.

В понедельник, 16 марта, состоялась экстрадиция подозреваемого в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина в Украину. Об этом РБК-Украина рассказал источник в правоохранительных органах.

"Экстрадиция Левина состоялась, самолет с ним прилетел в Украину", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что Левина должны экстрадировать в Украину в понедельник, 16 марта. Источник агентства отмечал, что "прилет планируется в понедельник, если ничего не сорвется". Также сообщалось, что после прилета украинский суд должен избрать Левину в течение 48 часов меру пресечения.

Так, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года. С начала года в Украине активизировались следственные действия по делу об убийстве Гандзюк, десятки обысков были проведены в Херсонской области, в том числе, у фигурантов дела. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче подозреваемого в организации убийства активистки Украине.