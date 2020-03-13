На очное заседание вечером соберется фракция СН

Заседание начнется в 19:30.

Парламентская фракция "Слуга народа", несмотря на карантинные мероприятия в связи с пандемией коронавируса, соберется на очное заседание. Об этом сообщил РБК-Украина.

"Заседание будет очным. Начало в 19:30", - отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее первый заместитель главы фракции СН Евгения Кравчук анонсировала, что в понедельник, 16 марта, состоится заседание фракции "Слуга народа" онлайн в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. По ее словам, депутаты планировали провести заседание по скайпу.

Однако нардеп подчеркивала, что скайп не дает возможности подключать большое количество абонентов одновременно, поэтому парламентарии искали другое техническое решение.