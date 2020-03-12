Вадим Рабинович: «Пир во время чумы» под названием «коронавирус» невозможен! Землю продавать нельзя!

Политическая партия «Оппозиционная платформа – За життя» категорически настаивает на том, чтобы Верховная Рада Украины отложила рассмотрение законопроекта о продаже земли.

«Пир во время чумы относительно продажи украинской земли невозможен! И, как мне кажется, сегодня власть нас услышала и поняла».

Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович на брифинге в понедельник, 16 марта.

Вместе с тем политик предупредил: «Если завтра в повестке дня заседания Верховной Рады вопрос продажи земли останется, то ни одна фракция, кроме фракции «Слуга народа», в зал не явится. Это сказали представители всех фракций и групп. Они сами будут продавать землю – устроят пир во время чумы, это будет преступлением и выйдет за рамки всего. Поэтому, я надеюсь, мы этот вопрос сняли!».

Вторым важным моментом в сегодняшних реалиях Вадим Рабинович назвал понимание всеми гражданами Украины – как политиками, так и рядовыми – всей сложности ситуации, в которой оказалась страна.

«Шесть лет разные «светила» медицины типа Супрун и ее последователей рассказывали нам, какая блестящая медицина в Украине. Но при первом же испытании мы поняли – у нас в медицине полная катастрофа, разворовано все подчистую. То есть, медицина защитить нас не в состоянии. Это означает, что сегодня мы все должны мобилизоваться ради спасения и медицині, и людей!» – обратил внимание Вадим Рабинович.

В связи с этим народный депутат озвучил предложение фракции «Оппозиционная платформа – За життя»: «Мы поддерживаем решение провести утром в среду, 17 марта, внеочередное заседание Верховной Рады (с 08:00 до 10:00). После этого народным депутатам в парламенте делать нечего! Мы все должны показать пример того, как должен работать в стране карантин! Ведь один из надежных способов не заразиться коронавирусом сегодня – это жесткая самоизоляция! Люди должны осознать ответственность за себя и своих близких. Нужно максимальное количество времени находиться дома, не ходить на улицу. А для тех, кто заражен коронавирусом и не придерживается карантина, ввести уголовную ответственность!» – призвал народный депутат.

Кроме того, фракция «Оппозиционная платформа – За життя» требует от власти принять решение о незамедлительной приостановке процессов оплаты коммунальных платежей.

«Люди, которые не могут работать, не могут и платить за коммуналку. Поэтому данный вопрос требует незамедлительного решения – его необходимо внести в повестку дня работы Верховной Рады Украины», – призвал Вадим Рабинович.

Кроме того, во время Согласительного совета народный депутат от имени фракции «ОПЗЖ» потребовал установить контроль над ценами на основные продукты питания, а также на товары первой необходимости.

«Это связано с тем, что, к огромному сожалению, на несчастье людей наживаются нечестные «бизнесмены», – объяснил позицию фракцию Вадим Рабинович, уточнив, что это обращение он просит считать депутатским запросом.

Требует Вадим Рабинович ответа и еще на ряд вопросов: «Кто конкретно вывез из страны все маски? Кто эта таинственная фигура, которая продавала Словакии маски за наличные? Почему в стране нет средств защиты?»

«Я думаю, настало время, когда любые политические споры должны уйти в небытие, любые расхождения по всем вопросам должны быть забыты. На повестке дня должен стоять один вопрос – вопрос спасения страны! Мы должны ввести чрезвычайное положение и жестко отслеживать его исполнение. Не выдумывать продажи чего-то, марши, во время которых распространяется инфекция. Все страны пошли этим путем. Наша партия – вторая партия в стране – несмотря на разные взгляды «слугами», вместе с ними, вместе со всеми готовы работать на один результат: на нераспространение вируса», – подчеркнул Вадим Рабинович.

Народный депутат также сообщил, что фракция «Оппозиционная платформа – За життя» выступила с требованием создать орган, который будет находиться под контролем Верховной Рады, Президента и Кабинета Министров и сможет в моментальном режиме, несмотря на все законы «о регламентах», принимать необходимые для страны решения.

«Я думаю, что если всего этого придерживаться, то все будет хорошо!» – уверен парламентарий.

Вадим Рабинович отметил, что фракция «Оппозиционная платформа – За життя» уже приняла решение о проведении совещания, на котором будут рассмотрены и утверждены ряд мероприятий.

«Вопросы, которые мы завтра будем рассматривать, дорабатывают несколько групп – по медицинскому, правовому и другим направлениям. Это те вопросы, которые требуют первоочередного решения», – подчеркнул Вадим Рабинович.

При этом политик призвал всех соблюдать спокойствие и не паниковать.

«Паника – это часть вируса. Несмотря на то, что ситуация очень тревожная во всех странах мира, мы должны понимать что паника удваивает проблему. Поэтому, сдерживаясь, я скажу так: мы не должны смотреть на вчерашние проблемы, а должны мобилизовать усилия для локализации заразы. Сейчас не время искать виновных, а время объединятся и защищать страну от совершенно непонятной гадости, которая распространяется по всему миру! Каждая страна, которая ввела строжайший карантин, поборола эту заразу, включая Китай», – напомнил Вадим Рабинович.

Рассказал народный депутат и о том, как лично он соблюдает рекомендованный в связи с пандемией коронавируса режим.

«Я стал чаще мыть руки, а также предложил коллегам по парламенту не приветствовать друг друга за руку. И дело не в страхе, а в разумном подходе! Я сегодня, конечно, был вынужден прийти в парламент, потому что я – сопредседатель нашей фракции. Но считаю, что нужно было собирать заседание в видеорежиме. Власть же обещала всем нам диджитализацию!.. Но, к сожалению, другого варианта, кроме как прийти в Раду, у меня пока не было. Я этой гадости, конечно, опасаюсь, но считаю, что кирпич на голову просто так никому не падает! Нам действительно нужно серьезно отнестись к санитарным проблемам, использовать дезинфицирующие средства максимально чаще, меньше лично общаться и соблюдать дистанцию», – рекомендовал парламентарий.

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя» обратился к представителям всех без исключения политических сил: «Дисциплина – лучшая профилактика и самолечение. Следите за собой, поменьше находитесь в местах общественного пользования, а те популисты, которые открывают рынки и торговые центры – это преступники, не понимающие, что они делают».