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Политика Вчера, 21:4351
Повестку дня внеочередного заседания Рады было обнародовано

Сообщается, что на обсуждение будет вынесен ряд законопроектов, вопросы Кабинета министров, а также деятельность силовых органов.

 

В Верховной раде обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания 17 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Рады.

 

Таким образом, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов:
проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);
проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения;
проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета;
проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);
проект постановления о некоторых вопросах организации работы Верховной рады Украины на период действия карантина в Украине;
проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва.

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