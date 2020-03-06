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Политика Сегодня, 09:4359
Министром экономики, Шмыгаль предложил назначить Петрашко

В частности, соответствующий проект постановления №3226 от 16 марта зарегистрирован на сайте парламента как таковой, переданный на рассмотрение Комитета по вопросам экономического развития.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил Верховной раде назначить министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

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Теги: news, новости, Украина, Петрашко, Шмыгаль, 7dniv, 7dnivinfo  
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