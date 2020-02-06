Законопроект об уголовной ответственности за завышение цен на лекарства внесут в Раду

По словам Радуцкого, законопроект подготовил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура на фоне карантинных мероприятий из-за распространения коронавирус.

В партии и фракции "Слуга народа" подготовили законопроект об уголовной ответственности за завышение цен и рекламу недоброкачественных лекарств. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

"Это законопроект, где есть 100% уголовная ответственность за четыре вещи: за завышение цен на товары для борьбы с короновірусом; за недоброкачественную рекламу лекарств; за обман. Этот закон готовится", - сказал он.

Нардеп не исключил, что законопроект может быть рассмотреть на заседании Верховной рады, которое будет посвящено мерам по борьбе с пандемией.

"Мы сейчас думаем, куда этот законопроект пойдет - отдельно как безотлагательный, или будет добавлен к тем законопроектам, которые подготовил наш комитет и комитет налоговый", - добавил Радуцкий.