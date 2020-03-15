К введению чрезвычайного положения в Украине, мы готовы - Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что в дальнейшем правительство готово к внедрению ЧП.

Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Раде, сообщает РБК-Украина.

"Вчера решением правительства чрезвычайная ситуация в двух областях. В дальнейшем мы готовы к внедрению ЧС так же, как делает большинство стран", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что Кабмин в случае необходимости будет готов к введению чрезвычайного положения в Украине.

Отметим, Владимир Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.