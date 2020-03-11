Внутри страны заразились четверо людей - коронавирус в Украине

Ляшко отметил, что в связи с этим, Минздрав меняет алгоритм диагностики и выявления зараженных коронавирусом.

Четыре человека в Украине заразились коронавирусом внутри страны и они не путешествовали за границу. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады, сообщает РБК-Украина.

"К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с внутристрановой передачей данного вируса на территории нашей страны", - заявил он.

Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса.



