Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств изменила ВР

За документ проголосовали 295 нардепов.

Проектом предусмотрено нераспространение ряда разниц, возникающих при осуществлении финансовых операций, на операции Закупочной организации по бесплатной поставке (распределению) медтоваров, приобретенных организацией за средства госбюджета или средства грантов (субгрантов) Глобального фонда.



Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета", передает корреспондент РБК-Украина.

Также планируется освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины медтоваров, которые будут закупаться Закупочной организацией.

Кроме того, в законе прописано нераспространение положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм НДС к налоговому кредиту на операции, освобожденные от налогообложения НДС согласно этому документу.



Также предусматривается приведение норм Налогового кодекса в соответствие с ЗУ "О публичных закупках", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственных средств и медицинских изделий путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки" и другое.