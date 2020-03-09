Еще несколько министров в ближайшее время может назначить Рада

Нардеп подчеркнул, что первоочередным из кадровых вопросов является назначение министра энергетики.

Верховная рада может назначить еще несколько министров в ближайшее время. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Еще же есть министры. Я думаю, что может на этой неделе, но на этой - вряд ли. Ну, может и на этой. Энергетика", - рассказал Корниенко.

По его словам, кадровые вопросы вчера обсуждались на заседании фракции "Слуга народа" с участием президента Владимира Зеленского.

"Кандидатуры еще обсуждаются. Вчера на фракции президента спросили по поводу министра Минэнерго-экологии. Он сказал, что нет кандидатуры. Она ищется пока", - добавил нардеп.