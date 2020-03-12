ОПЗЖ требует от власти комплексных мер по защите граждан и экономики от пандемии коронавируса

Заявление партии

Стремительное распространение коронавируса в мире продемонстрировало полную неготовность к нему украинской власти.

Меры, принимаемые украинским правительством, запоздалые, обрывочные и бессистемные. Риски для жизни и здоровья украинских граждан остаются крайне высокими.

Под давлением оппозиции власть вынуждена была усилить приграничный контроль, задуматься о восстановлении системы санитарно-эпидемического надзора, начать закупки тестовых систем для выявления инфекции. Однако этого недостаточно.

Украинские больницы, пострадавшие от «реформ», абсолютно не готовы к вспышкам COVID-19.

В стране попросту нет необходимого оборудования и лекарств, медики не обеспечены средствами индивидуальной защиты и не имеют медицинских протоколов по лечению коронавируса. В регионах до сих пор нет тестовых систем для выявления заболевания.

До сих пор не установлен контроль над въездом потенциальных носителей вируса. Несмотря на громогласные заявления, транспортное сообщение со странами, где распространился коронавирус, продолжается. Инфекция продолжает беспрепятственно проникать в страну.

Правительство упорно игнорирует экономические и социальные риски пандемии. Уже весь мир готовит меры поддержки экономики и граждан. Но украинская власть только повторяет мантры о приверженности «политике реформ», которая и без вирусов уничтожала экономику страны и благосостояние украинских семей.

Под давлением спекулянтов, бегущих из пирамиды ОВГЗ, рушится курс гривны. Люди паникуют и скупают продукты, растут цены, разоряется и сворачивается мелкий и средний бизнес. А в это время работа правительства и марионеточного парламентского большинства всё так же подчинена выполнению антинародных обещаний, данных МВФ. Власть озабочена не здоровьем и безопасностью граждан, а искусственным сохранением своих рейтингов. Поэтому она продолжает скрывать правду о ситуации, обманывает людей и изображает бурную деятельность.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует от власти прекратить врать людям и сконцентрироваться на принятии решений, необходимых для обеспечения безопасности граждан, их социальной защиты и спасения национальной экономики от катастрофических последствий пандемии.

Для противодействия распространения коронавируса необходимо:

- наладить систему постоянного информирования об эпидемиологической ситуации в стране и принятых защитных мерах, в том числе о реальном количестве случаев заражения, предпринимаемых мерах по лечению заболевших, реальном уровне запасов средств защиты и лекарств;

- обязать консульские представительства за границей установить связь со всеми гражданами Украины, помочь им с получением медицинской и других видов помощи;

- обеспечить обязательный карантин для въезжающих в Украину иностранцев;

- снабдить базовые медицинские учреждений на местах средствами диагностики заражения коронавирусом и медицинскими препаратами для лечения;

- установить дополнительные оплаты задействованному медицинскому персоналу, обеспечить их полноценную защиту;

- восстановить на местах систему санитарно-эпидемиологической службы;

Для обеспечения социальной защиты граждан от последствий пандемии:

- отсрочить оплату коммунальных услуг, погашение ипотеки для семей, лишившихся доходов из-за кризиса и введения карантинных мер. Увеличить финансирование системы субсидий и вернуть критерии для их получения, действовавшие до мая 2018;

- увеличить финансирование программ занятости для лиц, потерявших работу из-за карантина и кризиса;

- провести справедливую индексацию пенсий уже в апреле, а не сентябре, что само по себе будет антикризисной мерой для поддержки пенсионеров.

- обеспечить государственное регулирование цен на социально значимые товары, прежде всего, продовольствие, медпрепараты для недопущения необоснованного роста цен и злоупотребления монопольным положением, в том числе используя ресурсы Госрезерва;

- обеспечить обязательную выплату отпускных работникам бюджетных организаций, в т.ч. педагогам и другим категориям, в случае их отправки в отпуск по причине карантина; рекомендовать частным компаниям придерживаться такого же принципа в отношении наемных работников;

Для смягчения последствий кризиса в национальной экономике:

- предотвратить обвальное обесценивание гривни, ограничить отток спекулятивного капитала из Украины;

- поддержать экспортеров. В том числе, за счет увеличения финансирования экспортно-кредитного агентства и мер по продвижению экспорта;

- увеличить прямые субсидии и налоговые льготы для агропромышленного комплекса;

- упростить и расширить выдачу доступных кредитов для бизнеса;

- ввести мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами до конца действия карантина и ввести налоговые каникулы для мелкого и среднего бизнеса;

- увеличить госзаказ на закупки продукции внутреннего производства;

- поддержать бизнес, уже пострадавший от кризиса (авиакомпании, аэропорты, автоперевозчики);

- увеличить межбюджетные трансферты регионам на борьбу с эпидемией и кризисом;

- предусмотреть налоговые льготы для бизнеса по уплате ЕСВ в случае сохранения заработной платы для работников, отправленных на вынужденный карантин.

Ситуация требует безотлагательной реализации этого плана. ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ выступает за проведение внеочередной сессии парламента для внесения соответствующих изменений в Государственный бюджет на 2020 год.

Пандемия коронавируса – это угроза для людей и государства. Нельзя допустить, чтобы она стала смертельной!