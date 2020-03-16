G20 из-за пандемии коронавируса созывает Саудовская Аравия

Сообщается, то встреча должна состояться на следующей неделе в формате видеоконференции. Во время саммита планируется разработка совместных действий для противодействию последствиям пандемии коронавируса.

Садовская Аравия созывает страны "Больший двадцатки" (G20) для проведения внеочередного саммита в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом говорится в сообщении G20.

"Большая двадцатка" будет действовать вместе с международными организациями любым способом, который будет сочтен необходимым для смягчения воздействия пандемии. Лидеры G20 предложат координировать политику для защиты людей и защиты мировой экономики.