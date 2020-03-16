Обязать предприятия перевести людей на удаленную работу Кличко призывает Кабмин

Он отметил, что большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска.

Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением, добавил мэр.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу или предоставить им отпуска в связи с карантином в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба мэра.

"Я обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения. Иначе никакие закрытия метро и другие ограничительные меры ситуации не спасут ", - считает Кличко.