Назначение Труша главой Тернопольской ОГА согласовал Кабмин

Ранее Труш занимал должность главы Рогатинской районной госадминистрации.

Кабинет министров Украины согласовал назначение главой Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша. Об этом сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Главой Тернопольской областной государственной администрации назначен Владимир Труш, работавший со Шмыгалем в Ивано-Франковской области главой Рогатинской РГА", - написал парламентарий.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. В частности,

Сопель сам подал заявление об отставке. В указе говорится "уволить Сопеля Игоря Михайловича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".