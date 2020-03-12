 

Иван Чубирко о проблемах мусора и водоочистных на Закарпатье и пути их решения

Политика Сегодня, 17:2162
Иван Чубирко о проблемах мусора и водоочистных на Закарпатье и пути их решения

Иван Чубирко рассказал, что в области готовятся к принятию решения "Об утверждении Стратегии управления отходами в Закарпатской области до 2030 рокуˮ.

 

В документе говорится об определении и создание условий для повышения стандартов жизни населения путем внедрения системного подхода к обращению с отходами на региональном уровне, уменьшение объемов образования отходов и увеличение объема их переработки и повторного использования, соответствует как требованиям Европейского Союза, так и требованиям национального и международного законодательства. Данную стратегию подготовлено ЕОТС ТИСА при поддержке Закарпатского областного совета, Закарпатской областной государственной администрации в сотрудничестве с Некоммерческим Обществом с ограниченной ответственностью по управлению окружающей средой региона Северной Низменности Венгрии.

В случае принятия этого решения, будет осуществлено координацию действий в сфере управления отходами в регионе в соответствии с европейскими подходов. Как отмечает Иван Чубирко, область должна непременно пользоваться опытом успешных в этой сфере европейских государств. Речь прежде всего о сортировке мусора. Ведь ситуация, сложившаяся с отходами в Украине в целом и Закарпатье в частности, заключается в больших объемах образования отходов, устарелости технологий и инфраструктуры обращения с ними или вообще их отсутствие. В целом, как говорится в документе, управление отходами в Украине можно охарактеризовать следующим образом: - накопление отходов как в промышленности, так и в домохозяйствах; - утилизация и удаление опасных отходов проводится ненадлежащим образом; - очень низкий уровень использования отходов в качестве вторичного сырья; - неэффективность внедренных экономических инструментов в сфере обращения с отходами. "Решение указанной проблематики позволит улучшить экономию природных материалов, энергетических ресурсов и способствовать энерго- и ресурсонезалежности государства. Для закарпатцев должно стать правилом то, что твердые бытовые отходы необходимо сортировать и разделять на биологическую часть и неорганическую (стекло, пластик, металл, картон, бумага). Тогда мы сможем говорить и о производстве биогаза. Его производят именно с биологической части твердых бытовых отходов. Как правило перерабатывают отходы методом анаэробного сбраживания. Неорганическую часть отходов также разделяют на товарную часть для дальнейшей вторичной переработки (металл, стекло) и не товарную часть. Не товарный, в свою очередь, перерабатывается методом пиролизного сжигания. В результате получают пиролизный газ и жидкое печное топливо, которое в перспективе может быть использовано для выработки тепловой и электрической энергии. Производство биогаза из биологической части по технологии сухой ферментации в анаэробных условиях является заключительным этапом для данной технологии. Так делают в цивилизованных странах и получают от этого немалую пользу, а также прибыль.

 

Нам же нужно в первую очередь по крайней мере научиться сортировать мусор. Такова практика в Закарпатье, и в Украине в целом, почти отсутствует в процентном соотношении не превышает 5-10%. Еще одна большая проблема - отработанные батарейки и аккумуляторы, содержащие опасные вещества. Впрочем, в Закарпатье нет никаких мощностей, которая занималась их утилизацией и вообще, на сегодня существует несколько новых современных мощностей по автоматической обработкой отработанных аккумуляторов, другие установки нуждаются в модернизации и внедрения новых технологий. В то же время, действующие в Украине нормативно-правовые акты содержат устаревшие положения, которые фактически остаются нереализованными и не распространяются на сферу обращения со всеми видами батареек, батарей и аккумуляторов. И если пока данную проблему преимущественно игнорируют или предпочитают не замечать, то уже скоро, я убежден, учитывая степень загрязнения который производят выброшены чтобы где батарейки и т.д., вскоре эта проблема обернется для Украинской острым углом ", - отмечает Иван Чубирко . Более того, как отметил Иван Иванович, в Украине более 90% всех бытовых отходов отправляют на свалки. Только официально -это около 6000 полигонов, общая площадь которых - 9 тыс. Га. Более тысячи свалок НЕ соответствуют нормам экологической безопасности, множество плагинов (более 300) критически перегружены. Накопление отходов ежегодно растет на 5% стремительно растет число нелегальных свалок, а разрешение свободной купли-продажи земли может привести к массовой практики, когда сельхозугодья будут использовать под свалки. Также краевой политик обратил внимание и на важную вопросы водоочистных сооружений в Закарпатской области - они или повсеместно крайне заброшенные и уже давно в большинстве своем вышли из строя и едва работают на остатках устаревшего оборудования и полуразрушенных зданий, повсеместно в районах края комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - бьют тревогу, ведь это может обернуться колоссальной проблемой для жителей Закарпатья и не только. К примеру, водоочистные сооружения Ужгорода не рассчитаны даже на все население областного центру.Наиболее острые проблемы здесь - разрушение бетонных и других конструкций, перегрузки, которые уже стали постоянными. Строились очистные более четырех десятилетий назад, рассчитаны на значительно меньшую численность населения, с момента сооружения не только НЕ модернизировались, но и комплексно не ремонтировались, исчерпали свой ресурс. Вместе с тем, отмечает Иван Чубирко, и здесь проблема упирается в средства, точнее их отсутствие. Несмотря на это, по данному вопросу продолжается работа по привлечению партнеров, европейских грантов, инвестиций в строительство новых очистных, существенную модернизацию систем, так как средства нужно немалые. А вот в Мукачево уже начали не словам, а делом решать упомянутую проблематику - на днях здесь подписали "водоочистительный" меморандум с иностранной компанией.

В перспективе - создать проектно-сметную документацию для дальнейшей реализации установление современной водоочистной сооружения в городе.

 

Наконец Иван Иванович отметил, что для решения этих проблем, прежде всего нужно с умом внедрять комплексные системы обращения с отходами: предупреждение, предотвращение загрязнения окружающей среды и восстановления, а именно ликвидация и рекультивация старых свалок. Областная власть и закарпатцы должны четко понимать, что системы обращения с отходами состоят из различных функциональных элементов, которые необходимо внедрять и соблюдать в комплексе. Речь и о сборе и транспортировке отходов, сортировка и утилизацию. Если подойти к этому с умом, то эти функционалы можно будет качественно развивать, а также комбинировать друг с другом в целях достижения главной цели обращения с отходами, а именно минимизации количества мусора на захоронение и угроз для окружающей среды.

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Теги: news, новости, Украина, Иван, Чубирко, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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