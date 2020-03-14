От Литвина до Дейнеки, или Куда катится Государственная Пограничная служба Украины ...

В этой статье речь пойдет о некоторых аспектах «реформирование» Государственной пограничной службы Украины (далее - Службы, Госпогранслужбы, ГПСУ) в условиях, когда Россия продолжает вести против Украины гибридную войну, включая вооруженную агрессию, и стремится полностью подчинить себе нашу Родину.

Фактически, с приходом нового руководства Службы, она в полной мере оказалась под внешним руководством выходцев из Харьковского региона - бывших пограничников. Непосредственное влияние на подбор, расстановку кадров и назначения их на руководящие должности осуществляет одиозный «серый кардинал контрабанды Слобожанщины» Вадим Слюсарев. Как известно, его биография и кадровый взлет в 2010 - 2014 годах тесно связаны с кумовством с Артемом Пшонкой - сыном тогдашнего Генерального прокурора Украины В. Пшонки - очень близкого соратника российского холуя Януковича. За каких-то три года майор Слюсарев с начальника отдела пограничной службы «Гоптовка» Харьковского пограничного отряда превратился в начальника Управления внутренней безопасности и собственной безопасности (УВБВБ) Администрации Госпогранслужбы времен М. Литвина: именно он усовершенствовал действующую в то время систему «сборов с границы», чем заслужил подавляющее поддержку тогдашнего Председателя Службы М. Литвина и его команды. Одновременно он закрепился на «Харьковском Олимпе» как единоличный собственник земельного участка вокруг международного пункта пропуска «Гоптовка (Украина) - Нехотеевка (Россия)», а также целого ряда зданий и сооружений на этих земельных участках. Мало того, на сегодняшний день Харьковский пограничный отряд арендует здания для размещения управления отряда в фирмы, принадлежащей В.Слюсареву!

Конечно, потому что начиная со времен службы в Харьковском пограничном отряде В.Слюсарев позиционировался исключительно как «друг Артема Пшонки», и отметился «топ-менеджментом» руководства контрабандными потоками спирта, продуктов питания, одежды через российско-украинскую границу в Харьковской области. За личные заслуги перед «Донецк-Луганск прокурорским кланом имени Пшонки» Слюсарев стал «кавалером украинском Книги рекордов Гиннеса»: всего за два месяца, находясь в кресле начальника управления внутренней и собственной безопасности Администрации Госпогранслужбы, получил генеральское звание в нарушение всех существующих законных требований к порядке присвоения звания генерал-майора! В основе слюсаревського «контрабандного топ-менеджмента» всегда был принцип: других контрабандных дельцов кроме В.Слюсарева быть не должно! Полная монополия! Но наиболее выдающейся контрабандной операции уже генерал-майора В.Слюсарева беспрекословно надо признать обеспечения эвакуации в Россию во времена Революции Достоинства грузовиков с имуществом и ценностями Виктора Януковича. Здесь понадобилась вся наработанная контрабандная инфраструктура. По воспоминаниям ветеранов Харьковского и Луганского пограничных отрядов где-то треть награбленного «высохло» на контрабандный пути. Сколько осталось непосредственно в кармане В.Слюсарева надо спросить у него лично.

Более подробно эти вопросы следственные органы могут уточнить у Сергея Гронского и Анатолия Максимчука, которые во времена службы генерала Слюсарева были соответственно «надзирателями» первый - по контрабандными потоками на всем украинском-российской границе от Донецкой до Сумской области, а также на южном участке границы с Приднестровьем и морском участке, второй - за западной границей со странами Евросоюза.

Киевским «Центром сбора контрабандной прибыли» руководил в то время заместитель В.Слюсарева по Управлению ВВБ Администрации Госпогранслужбы полковник Владимир Никифоренко по кличке « Кефир » (краткую оценку этого офицера дадим ниже) ..

Что же характерно для нынешней «реформы» Госпогранслужбы?

Прежде всего, под легендой так называемой «оптимизации структуры» развернуто беспрецедентное сокращение органов управления всех уровней и бессмысленное освобождения высококлассных специалистов-пограничников. Все это делается огульно, без веских оперативно-тактических и управленческих расчетов. Как результат, такая «оптимизация» фактически привела к потере управления охраной и обороной государственной границы, особенно на участках Украины-российской границы в пределах Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей, а также на линии разграничения с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР». Возникает логичный вопрос: как в условиях гибридной войны можно сокращать органы управления на линии разграничения? Каким образом это соответствует генеральной линии Президента Украины во исполнение Минских договоренностей в контексте возобновления контроля за государственной границей между Украиной и Россией на всей его протяженности как одной из ключевых требований к нормализации ситуации на Донбассе? В итоге: КОМУ это выгодно, кроме нашего врага?

Такие решения свидетельствуют о полном непонимании нынешним руководством ГПСУ всего объема комплексных организационно-правовых и практических действий по заблаговременной подготовке, передислокации, обустройству мест развертывания, обследования и рекогносцировки участков ответственности, создание целостной системы не только охраны и обороны государственной границы, но и обеспечение личной безопасности пограничников и членов их семей после выхода на участки границы, которые сейчас контролируется Российской Федерацией и ее наемниками из «ЛДНР». Или же такие действия можно расценить как открытый не завуалированный саботаж всей безопасности составляющей государства! Конечно, наши солдаты больше чем за 6 лет войны научился воевать и выполнять задания в условиях обострения обстановки, но без эффективной системы управления целостной системы охраны и обороны государственной границы не построить ли! Именно так можно оценить решение о ликвидации Донецко-Луганского регионального управления (РУ) Госпогранслужбы, а также объединение Луганского и Лисычанского пограничных отрядов. Практически мы становимся на те же грабли довоенных времен, когда протяженность участка Луганского пограничного отряда достигала более 700 км и делала невозможным эффективное управление действиями подразделений охраны государственной границы, оперативный встречный обмен информацией с последующим принятием адекватных управленческих решений в сочетании с быстрыми действиями пограничных подразделений в условиях динамического изменения оперативно-тактической обстановки! Именно такая устарелая оперативное построение системы охраны государственной границы в период руководства Луганским пограничным отрядом полковником С.Дейнеко (нынешним Председателем ГПСУ) была неповоротливой, неэффективной и позволяла практически беспрепятственного попадать в Украину со стороны России вооруженным наемниками под группой «добровольцев», «казаков», «освободителей» и других российских захватчиков-оккупантов.

Но все же вернемся к кадровой политике руководства ГПСУ. Непонятно, как свои нынешние должности заняли генерал-майоры Бабюк и Зюська, которые, по словам того же главы Службы, причастных к противоправной деятельности в период их службы на руководящих должностях в Южном региональном управлении (ПдРУ) Госпогранслужбы Украины. Это же касается бывшего начальника

УВБВБ ПдРУ полковника А.Загорського, непосредственно по своему функционалу отвечал за недопущение противоправных действий на участке ответственности! Сейчас он тоже «эффективно противодействует» противоправной деятельности на участке Западного регионального управления (ЗхРУ) ГПСУ с учетом приобретенного опыта в прежней должности.

Как понять назначение бывшего начальника полковника Петрива сначала на высшую должность в Администрации Госпогранслужбы, а впоследствии - начальником Луганского пограничного отряда. И это после того, как он «неэффективно боролся с коррупционными схемами» на западном участке границы согласно словам Председателя Службы в ходе ряда селекторных совещаний и заседания Коллегии Администрации ГНСУ во втором полугодии 2019 года, где Председатель давал негативную оценку деятельности руководства ЗхРУ?

Каким образом отстраненый от должностей по причине неэффективной противодействия противоправной деятельности на государственной границе по требованию Президента Украины В.О.Зеленського начальники Черновицкого и Львовского пограничных отрядов вновь назначены начальниками уже Черниговского и Волынского пограничных отрядов?

Несмотря на заявления Председателя Службы полковника С.Дейнекы о недопустимости «военного туризма» офицеров и генералов в зону действий ООС с целью фиктивной участия в боевых действиях и получения после этого соответствующего социального статуса, этот вид «получение льгот от государства» продолжает процветать. В частности, сын генерал-лейтенанта Рыньков, бывшего одиозного заместителя Председателя Госпогранслужбы Н.Литвина, после освобождения несколько лет назад был восстановлен на службе и направлен на два месяца в Лисичанский пограничный отряд. При этом половину указанного срока этот офицер провел в отпуске и без прохождения соответствующей обязательной процедуры оформления перевода в другое место службы, не возвращаясь в Лисичанский отряд, сразу был назначен на одну из руководящих должностей в Администрации ГПСУ. Похожая ситуация произошла и в случае 58-летнего полковника И.И.Васильчука, бывшего начальника отдела кадров Национальной академии ГПСУ имени Б.Хмельницкого, который был уволен со службы и ушел на пенсию по подозрению в совершении коррупционных действий, а затем восстановлен на службе и назначен начальником сектора по противодействию коррупции Донецко-Луганского РУ Госпогранслужбы Украины уже после подписание директивы о сокращении данного РУ: отбыв как турист около двух месяцев на указанной должности, пошел на повышение и был назначен заместителем директора Департамента персонала ГПСУ и занимается вопросами реорганизации Национальной академии; имеет дружеские отношения с народным депутатом Украины П.Сушком, который и пролоббировал его восстановления на службе даже после перенесенного им тяжелого сердечно-сосудистого заболевания. Такие двойные стандарты не просто нивелируют все предыдущие высказывания нынешнего Председателя Службы, но и просто дискредитируют систему управления кадрами в глазах других офицеров границы!

Зачем придумывать что-то новое, если четко наработанные схемы времен Н.Литвина и Д.Ищенка и творчески развиты во времена В.Назаренко ...

Ни для кого также не секрет, что первый заместитель Председателя Госпогранслужбы полковник В.Никифоренко назначен на эту должность по квоте вышеупомянутого В.Слюсарева. Этот офицер вообще не имеет опыта руководства органами управления охраной государственной границы - «паркетный офицер»! Кроме неоднократно подтвержденной безоговорочной преданности лично Слюсарев во время работы в на должности его заместителя, как начальника УВБВБ Администрации ГНС Украины (АДПСУ), других особых управленческих способностей В.Никифоренко нет. Ну, еще беспрекословное умение четко выполнять указания Слюсарева по контролю за поступлениями средств от налаженной системы содействия противоправной деятельности на границе, что подтверждается успешной деятельностью на посту негласного руководителя «Координационного контрабандного центра им. В.Слюсарева »в 2010-2014рр.

Свою карьеру В.Никифоренко (в народе - «Кефир») начинал в Сумском пограничном отряде, где дорос до оперативного сотрудника военной контрразведки в маленьком городке Середина-Буда: там и женился и в родственники со стороны жены получил группу контрабандистов, которую пришлось ему «крышевать», используя свое служебное положение, так сказать, в семейных интересах!

Учитывая, что В.Слюсарев в настоящее время является советником (вне штата) первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины С.Трофимова, наверное из-за этих связей проталкивается кандидатура В.Никифоренка на должность Председателя ГПСУ. Неужели Президенту Украины нужен такой «ценный кадр» для возглавления Госпогранслужбы Украины ?! А как быть с программой «Новое лицо руководящего состава» ГПСУ? И это такое «новое» руководящее лицо будет в пограничном ведомстве Украины ?! Обидно!

А заместитель Председателя Службы полковник В.Ченчик вообще последние 5 лет находился в запасе, куда он ушел с должности офицера регионального центра комплектования регионального управления. Бесспорно, что только такой «ценный кадровый резерв» мог быть реализован для занятия должности заместителя Председателя Службы - куратора оперативно-розыскного блока охраны государственной границы! Он, кстати, тоже кум В.Слюсарева. Возможно это и является основным критерием для таких кадровых назначений?

Очень удивляет офицерский корпус и ветеранов пограничной службы регулярное присутствие на заседаниях, в частности «кадровых», Коллегии АДПСУ народного депутата Украины, председателя подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики П.Сушка (кстати, бывшего офицера Харьковского пограничного отряда во времена службы там В.Слюсарева). Так и 14 февраля 2020 года, когда Коллегия рассматривала один вопрос «Подведение итогов за 2019», а Сушко хвалил работу ведомства, выделив в лучшую сторону начальника ПдРУ (о «достижениях этого управления в дополнение к уже указанному вверху еще будет сказано далее) . Но, кроме этого, генерал-майор Баран отметил как недостаток проезда военнослужащих (в / сл.) К временно оккупированной территории (ТОТ) через Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое», малую эффективность завершения поисковых операций в Восточном региональном управлении (СхРУ) ГНСУ и необходимость внедрения электронного документирования; генерал-майор Зюзько тоже указал на наиболее сложную обстановку в СхРУ; полковник Левадный доложил, что за 2019 на 20% увеличилось количество случаев внесения в ЕРДР данных за нарушение службы; полковник Харченко: в 2019 году с ГНСУ уволено более 2,5 тыс. в / сл., среди которых - 605 офицеров, а за месяц 2020 - уже 186 в / сл .; полковник Дахно: НЕ реализованы 17 млн ​​грн., Которые вернулись в государственный бюджет; Подводя итоги, Председатель ГПСУ С.Дейнеко подчеркнул, что приоритет - это контроль участка границы в пределах Донецкой и Луганской областей, хотя Она не контролируется Украины и наращивание

кадрового потенциала и профессиональной подготовки личного состава (в / с), в первую очередь по применению оружия . Однако сам же он, Председатель, ликвидировали Донецко-Луганское РУ ГПСУ!

Возвращаясь снова к П.Сушка, надо отметить, что без его личного одобрения не происходит ни одного назначения на руководящие должности. Кроме того, что это указывает на внешнее управление кадровой политикой Госпогранслужбы, это еще и вовсе не предполагается статусом народного депутата Украины (об этом говорит Конституция Украины и ст. 3, 6, 7 и, особенно, ст.8 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины). Конечно он позиционировал себя во время предвыборной компании как «менеджер, способный работать абсолютно с любыми кадрами». Тем более, имея за спиной целых 18 (!) Лет службы (с его слов)! Если заняться арифметикой, то с 1996-го (год его вступления в Национальную академию ГПСУ) по 2010- и (год начала его юридической карьеры) прошло 14 лет, из которых 4 года - «юность в сапогах», остальные 10 (вся офицерская служба!) - в Харьковском пограничном отряде! Конечно его жизненный опыт, как известного менеджера в области кинематографии, позволяет ему разобраться в личных данных офицера-кандидата на должность, но не играть при этом главную роль в принятии решения о назначении на должность. Возможно такое открытое вмешательство в деятельность центрального органа исполнительной власти является одной из форм парламентского контроля или работы народного депутата Украины со своими избирателями? Так такие действия тоже урегулированы вышеупомянутым Законом, а также Законом о Регламенте Верховной Рады Украины.И Сушко, наверное, как человек с юридическим образованием, их знает. Тем более, что эти нормы подробно разъяснялись членам парламентской фракции «Слуга народа» еще в Трускавце во время «подготовительных учебных сборов». А возможно «эффект Юзика» не стал для П.Сушка примером реакции общества на неуклюжие попытки вмешательства народных депутатов Украины в деятельность правоохранительных органов?

Опять же, при условии потери из-за увольнения, сокращения, «оптимизацию» и др опытных профессиональных офицеров-пограничников, процветает практика назначения на должности выходцев из других структур, в то или иное время служили в одном регионе с нынешними руководителями Службы и их кураторами. Об этом свидетельствует факт назначения на должность заместителя директора Департамента оперативно-розыскной деятельности бывшего руководителя спецподразделения «К» Луганского областного управления СБУ. Пожалуй, принимается во внимание его лояльность к нынешнему Председателя Службы С.Дейнеки, когда он был начальником Луганского пограничного отряда в начале войны с Россией. А за что!

В частности, полковник Дайнеко С.В. в 2011 году при непосредственном содействии тогдашнего заместителя Председателя Госпогранслужбы генерал-лейтенанта Рыньков И.М. - ставленника и доверенного человека Литвина М.М. - был назначен начальником Луганского пограничного отряда. После указанного лично систематизировал контрабандные потоки через государственную границу.

К тому времени одиозным «хозяином» всей Луганщины был Ефремов А.С., который налаживал и контролировал контрабанду нефтепродуктов из России. Решение вопроса контрабанды с пограничниками Ефремов А.С. доверил Болотову В.Д. На этом специфическом бизнесе и произошло знакомство и дружба Болотова В.Д. и Дейнеки С.В. После указанного, как следствие 2012 - 2014 годов, на участке Луганского пограничного отряда увеличивается контрабанда нефтепродуктов. В то же время, количество раскрытых каналов поставки горюче-смазочных материалов свелась до неприличного минимума. По прикрытия противоправной деятельности Дайнеко С.В. ежемесячно передавал львиную часть незаконных доходов своим покровителям в Киев.

С началом российской агрессии Болотов В.Д. становится лидером сепаратистов, но продолжает

поддерживать дружеские связи с Дейнекой С.В. 15 мая 2014 С.Дейнеко дает негласное указание относительно пропуска В.Болотова в Россию. 17 мая 2014 на обратном пути группой пограничников под командованием полковника Момота И.Ф. в пункте пропуска «Должанский» был задержан лидер террористов-сепаратистов Болотов В.Д. Вместе с тем, возможно с целью избежания ответственности за общее противоправную деятельность, Дейнеко С.В. попросил Момота И.Ф. отпустить Болотова В.Д., а затем принял меры по его освобождению (полковник Момот И.Ф. героически погиб на востоке Украины в 2014 году, посмертно ему присвоено звание генерал-майора и в 2019 году - звание Герой Украины). Для отчетности о принятии исчерпывающих мер по содержанию В.Болотова обе сторонни (подчиненные Болотова и Дейнеки) прибегают к инсценировке ожесточенного боя. Противодействующие стороны, по предварительной договоренности, по показаниям свидетелей и непосредственных участников этих событий, добросовестно стреляли в воздух. После указанных событий, Болотов В.Д. и Дайнеко С.В. продолжают поддерживать дружеские отношения. Через участок государственной границы Луганского пограничного отряда за денежное вознаграждение осуществляется пропуск участников пророссийских митингов и грузовиков с оружием (до 15 000 долларов США за авто).

В дальнейшем такие отношения позволили Дейнеке С.В. вывести без потерь личный состав отряда с места постоянной дислокации в обмен на оставленный в руках российских боевиков-террористов-сепаратистов состав боеприпасов Луганского пограничного отряда, а это - сотни единиц стрелкового оружия с полным комплектом боеприпасов! Почему ее не было уничтожено во время эвакуации Луганского отряда? Где она осела? Сколько жизней патриотов Украины прервалось с применением террористами этого оружия?

Приведенные выше события с участием Дейнеки С.В. подтверждаются в выложенном на Интернет-ресурсе «YouTube» документальном фильме «Позывной« Донбасс ».

Главным следственным управлением СБУ осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве № 22014000000000279 от 24 июля 2014 по подозрению гражданина Украины Болотова В.Д. в совершении преступлений, предусмотренных ч.З ст. 109, ч.2 ст.110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. В рамках указанного производства одним из лиц, которая способствовала незаконной деятельности Болотова В.Д. (Умер 27 января 2017), проходил нынешний Председатель Госпогранслужбы Украины Дайнеко С.В.

На сегодняшний день кроме вышеупомянутых недолгих «реформ» практически никаких сдвигов в повышении эффективности противодействия противоправной деятельности трансграничного характера не наблюдается. Свидетельством тому является существование в течение нескольких последних лет устойчивого канала контрабанды нефтепродуктов на участке ПдРУ ГПСУ (г.. Одесса) путем использования схемы перегрузки на границе территориальных вод Украины нефтепродуктов с наливных судов заграничного следования в наливные суда каботажного (внутреннего) движения с нарушением в дальнейшем правил таможенных платежей. По предварительной оценке такая схема создает контрабандистам многомиллионные барыши с соответствующей «благодарностью» пограничникам и таможенникам Одесского региона (в схеме задействованы контролирующие службы Измаила, Черноморская, Одессы и Южного). Во времена П.Порошенко эту контрабандную схему «крышевали» офис Грановского который лобировал вопрос через Косика Сергея Николаевича тогдашнего начальника Южного Регионального Управления ГПСУ! Теперь полным ходом идет «переформатирование» под харьковских вожаков.

Наиболее возмутительной одна из последних «инициатив» С.Дейнеки относительно принудительного «температурного скрининга» силами пограничников в отношении лиц, пересекающих государственную границу и прогнозируемая «законная реакция» пограничников на возможный отказ гражданина Украины пройти такую ​​медицинскую процедуру - сделать это принудительно и отдать такую лицо в руки каким-то «активистам» вне пункта пропуска через государственную границу для «разъяснительной работы»! Мало того, что это противоречит нормам законодательства, но и заставляет военнослужащих к нарушение конституционных

прав гражданина!

Возможно эти факты в какой-то степени объясняют, почему этот чиновник - Председатель Государственной пограничной службы Украины С.В.Дейнеко - и его ближайшее окружение заняли позицию, направленную на подрыв существующей системы управления силами и средствами на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, а также доведение до освобождения опытных боевых офицеров, способных принимать оперативные взвешенные решения в случае осложнения обстановки!

Подытоживая сказанное выше, надо сказать, что действующий офицерский состав и ветераны- пограничники требуют срочного пересмотра основных подходов к кадровой политике в ГПСУ и функционирования органов управления всех уровней, особенно на линии разграничения с террористическими «ЛДНР», пока не поздно. Мы оставляем за собой право обращаться с этими требованиями к руководству нашего государства.