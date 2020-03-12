 

Требуем привлечь бывшего и. о. президента Украины Турчинова к уголовной ответственности за госизмену, – депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь»

Политика Сегодня, 23:220
Требуем привлечь бывшего и. о. президента Украины Турчинова к уголовной ответственности за госизмену, – депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь»

Народные депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» обратились в Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины с требованием расследовать преступные действия бывшего и. о. президента Украины Турчинова А. В., поскольку в его действиях усматриваются признаки государственной измены и преступлений против национальной безопасности Украины.

В феврале 2014 года руководство Украины в лице и. о. президента Украины Турчинова бросило военнослужащих, находившихся на территории Автономной Республики Крым, на произвол судьбы, без управления, координации и поддержки, хотя эти военнослужащие ожидали четких приказов от руководства государства о принятии неотложных мер по защите конституционного строя и территориальной целостности Украины.

Такие действия Верховного главнокомандующего привели к падению боевого духа и массовым нарушениям присяги.

Депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» в своем обращении детально анализируют распоряжения Турчинова в тот период и приходят к выводу, что изложенные факты свидетельствуют о наличии в действиях бывшего и. о. президента Украины Турчинова Александра Валентиновича, 31.03.1964 г. р., признаков состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины («Государственная измена»).

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