Коронавирус у Шахова: установлены уже 50 человек, с которыми контактировал нардеп

По состоянию на вечер 18 марта установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым, у которого подтвердили заражения коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко в Facebook.

По его информации, установление лиц, с которыми мог контактировать нардеп, продолжается.

"Только сегодня были установлены 50 человек, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", - сообщил Геращенко.

Ранее мы писали что: нардеп из Ужгорода имел прямой контакт с инфицированным коронавирусом.