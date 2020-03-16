Заражение коронавирусом у конгрессмена подтвердили в США

В пресс-службе конгрессмена заявили, что в субботу вечером у Диас-Баларта ухудшилось самочувствие: у него появились сильный жар и головная боль.

Он сдал тест на коронавирус и спустя какое-то время получил положительный результат.

Американский конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт от штата Флорида, стал первым членом Конгресса, у которого подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Вскоре Диас-Баларт сообщил, что сейчас чувствует себя уже намного лучше.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на выявление коронавируса вечером 13 марта после того, как контактирувал из зараженным. Результат теста оказался отрицательным.