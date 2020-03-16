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Политика Сегодня, 10:1453
Тест на коронавирус сдал Разумков

Как сообщил источник, согласно тестам у Разумкова не выявили коронавирус.

 

Председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову уже провели тест для диагностики коронавируса.
"Сегодня уже известный результат теста. Все нормально. Все хорошо. У главы Верховной рады нет коронавируса", - сообщил источник.
Напомним, 18 марта коронавирус диагностировали у народного депутата Сергея Шахова. Нардеп рассказал, что находится дома в самоизоляции и у него повышенная температура. Шахов недавно вернулся из-за границы.

 

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что из-за выявления коронавируса у народного депутата Сергея Шахова проверку на COVID-19 пройдут все контактные лица. Несмотря на то, что персональная карточка Шахова 17 марта была зарегистрирована в системе Верховной рады, самого нардепа в зале заседаний не было.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

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Теги: news, новости, Украина, Разумков, 7dniv, 7dnivinfo  
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