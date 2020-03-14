О двух программах с МВФ договаривается Украина

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом по двум программам поддержки.

Об этом сказал главы Национального банка Яков Смолий во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Смолий, сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования.

"Также МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и развивающихся экономик и которые больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса", - сказал он.

По его словам, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

Как сообщало РБК-Украина, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился за финансовой помощью к Международному валютному фонду. В частности, Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.