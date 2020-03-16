Тест на коронавирус может пройти Ермак

Так, собеседник агентства отметил, что пока не может подтвердить факт, что Ермак точно будет проходить тест. Однако не исключил, что это возможно в будущем.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак может пройти тест на коронавирус.

"Это было бы правильно сделать, ведь большое количество людей проходило через приемную. Конечно, это возможно. Не исключено, что глава ОП может пройти тест на коронавирус", - сообщил источник.

Напомним, председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову уже провели тест для диагностики коронавируса. Источник РБК-Украина сообщал, что согласно тесту у Разумкова не выявили коронавирус.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, близкий к руководству Офиса президента.