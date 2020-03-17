 

Минздрав ожидает партию комплектов для ПЦР-исследований на коронавирус на выходных

Политика Сегодня, 14:0246
Минздрав ожидает партию комплектов для ПЦР-исследований на коронавирус на выходных

По словам Ляшко, это позволит провести тестирование более миллиона исследований.

 

Министерство здравоохранения ожидает следующую партию комплектов для проведения ПЦР-исследований на коронавирус на выходных. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

 

"В субботу-воскресенье мы ожидаем следующую партию комплектов для проведения ПЦР-исследований, которые являются золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни, позволят нам тестирование более миллиона исследований", - заявил главный санитарный врач.

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Теги: news, новости, Украина, Ляшко, Минздрав, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
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