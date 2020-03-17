Минздрав ожидает партию комплектов для ПЦР-исследований на коронавирус на выходных

По словам Ляшко, это позволит провести тестирование более миллиона исследований.

Министерство здравоохранения ожидает следующую партию комплектов для проведения ПЦР-исследований на коронавирус на выходных. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В субботу-воскресенье мы ожидаем следующую партию комплектов для проведения ПЦР-исследований, которые являются золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни, позволят нам тестирование более миллиона исследований", - заявил главный санитарный врач.