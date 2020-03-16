Мы направили в Конституционный Суд обращение о признании неконституционным закона «О полном общем среднем образовании»

Дискриминирующий закон «О полном общем среднем образовании» нарушает часть 3 статьи 10 Конституции Украины, которая гласит, что «в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», а также статьи 11, 22, 24, 53 Основного Закона.

Идя на поводу у национал-радикалов и зарубежных центров внешнего управления Украиной, пропагандирующих оголтелую русофобию, Зеленский подписал этот антиконституционный закон, продемонстрировав, что игнорирует интересы миллионов русскоязычных граждан Украины и нарушает права в первую очередь большинства жителей Юго-Востока, 80–90% из которых голосовали именно за него.

Внедренную Порошенко политику дискриминации русского языка продолжает Зеленский, сегодня она реализуется уже им.

Исполняя обещание, которое депутаты «Оппозиционной платформы – За жизнь» давали гражданам Украины, мы вместе с рядом парламентариев, входящих в другие фракции и депутатские группы, обратились в Конституционный Суд с целью защитить конституционное право граждан обучаться на родном языке, право на свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа – За жизнь»